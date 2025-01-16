Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2025 yılı yatırım gündemiyle 16 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 16 ilçe belediye başkanıyla AKOM'da “ortak payda Sakarya” toplantısında şehrin bugününü ve geleceğini konuşarak, "16 ilçemizi hizmetlerle buluşturmak istiyoruz. Şehrin herköşesine değer katacak yeni projelerin adımlarını atıyoruz. Ortak paydamız Sakarya. Bu şehrin en güçlü yanı birlikte çalışma anlayışı, beraberlik kabiliyetidir" dedi.

AKOM’da gerçekleştirilen toplantıda Genel Sekreter Fikret Bayhan, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Engin Karaçelik, Aslan Yılmaz, Ziya Cevherli ve Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım da yer aldı.

Ortak payda Sakarya

Başkan Alemdar, deprem gerçeğini bir an olsun unutmayarak dirençli bir şehrin inşasını her bir belediye başkanının katkısıyla hayata geçireceklerini ifade ederek, Sakarya’nın 16 ilçesi, 672 mahallesine hizmet ulaştırmak, ilçe belediyeleriyle birlikte şehre yeni yatırımlar kazandırmak için gayretle çalıştıklarını kaydetti.

Alemdar, ‘Ortak paydamız Sakarya’ vurgusuyla hareket etmeye devam edeceklerinin altını çizdi ve toplantıya iştirak eden tüm belediye başkanlarına başarı dileklerini iletti.

Başkan Alemdar, kentsel dönüşüm başta olmak üzere altyapı ve üstyapıda, ulaşımda, çevrede, sosyal kültürel ve spor yatırımlarında 2025'te tüm ilçelerle omuz omuza vererek ciddi bir ivme yakalayacaklarına inandığını söyledi.

“Birliktelik en büyük gücümüzdür”

Bu şehrin en güçlü yanının birlikte çalışma anlayışı, beraberlik kabiliyeti olduğunu belirten Alemdar şöyle dedi: "İlk günden bu yana uyum içerisinde çalışıyoruz. Katılımcılık esasıyla istişare kültürünü güçlendirerek hareket ediyoruz. 16 ilçemize ulaşmaya, hizmetlerimizle buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Hamdolsun birlikte güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Bu şehrin en güçlü tarafı birlikte çalışma anlayışımız ve beraberlik, yan yana oluş kabiliyetimizdir. İlçelerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak belirleyeceğimiz projelerde, Büyükşehir Belediyesi olarak desteklemeye ve birlikte çözüm üretmeye her daim hazırız"

“Yeni projelerin başlangıcı olacak”

Tüm ilçe belediye başkanlarını özverili çalışmaları için tebrik eden Başkan Alemdar, “Biliyoruz ki hepimizin ortak paydası Sakarya'mız. Hepimizin hedefi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar her alanda en iyi hizmeti sunmaktır. Bizler hiçbir zaman ayrım gözetmeksizin 16 ilçemiz ve 672 mahallemize hizmet etmenin hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarımızın iş birliğimizi daha da güçlendireceğine ve şehrimizin her köşesine değer katacak yeni projelerin başlangıcını oluşturacağına inanıyorum. Birlikte yapacağımız çalışmalar, şehrimizin kalkınmasını hızlandıracak ve vatandaşlarımızın hayatına dokunacak önemli adımları getirecektir” dedi.

Toplantıda tüm ilçelerde tamamlanan, planlanan ve devam eden projeler masaya yatırıldı ve 2025 yılı hedefleri konuşuldu.