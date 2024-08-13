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Yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te toplantıya çağırmıştır." ifadeleri yer aldı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos Cuma günü toplantıya çağırdı. Olağanüstü toplantı çağrısına ilişkin haber TBMM Başkanlığı'ndan duyuruldu.