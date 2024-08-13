ANKARA (İGFA) - Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA ile yapılan keşif sırasında Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Kuşadası açıklarında bıraktığı düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sisam Adası’nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkiinde düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk ettiğinin görüntülenmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri botu düzensiz göçmenleri kurtardı.

Kurtarma operasyonu, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile 9 Ağustos 2024 tarihinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası’nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinde düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk ettiği görüntülendi" ifadeleri yer aldı.