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İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Hüseyin Can Güner'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Açıklamada, Güner'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet almak' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hüseyin Can Güner hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 15 Temmuz 2026 tarihli kararıyla tutuklandığı hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 15 Temmuz 2026'da tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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