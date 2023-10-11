Erdoğan, emekli ikramiyesini resmen açıkladı! 5000 TL hesaplara ne zaman yatacak? Kimler yararlanabilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye ikramiye müjdesini resmen açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında emeklinin beklediği ikramiye müjdesini verdi.

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

"Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin bizim çabalarımızı sekteye uğrattığının elbette farkındayız. Emeklilerimizi yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. bunun için bakanlarıma gerekli talimatları vermiştim.

EMEKLİYE 5 BİN TL ÖDENECEK, EMEKLİ VE ÇALIŞAN EMEKLİLER YARALANAMAYACAK

Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli hem fiilen çalışan emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Ödemeler Kasım ayında hesaplara yatmaya başlayacak.