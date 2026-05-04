Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle meydana gelen trafik kazasında bir araç şarampole devrildi, kazada yaralanan olmadı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgilere göre, Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan bir araç, Tepeköy mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yoldan çıkan araç şarampole devrilerek ters vaziyette durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan vatandaşların yara almadan kurtulması sevindirdi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.