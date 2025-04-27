Gülben Ergen’in kurucusu ve Başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 57. Anaokulunu 26 Nisan’da Elazığ’ın Baskil İlçesi’nde açtı. Yapımını hayırsever Yıldız Ailesinin üstlendiği anaokuluna “Çocuklar Gülsün Diye - Sevgi Yıldız Anaokulu” ismi verildi.İSTANBUL (İGFA) - 6 Şubat depremini unutmadığını, unutturmayacağını vurgulayan Gülben Ergen; 11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu projesinin finalini Elazığ’da açtığı anaokulu ile yaptı.

Depremin ilk günlerinde hemen sahaya inen, Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere tüm afet bölgelerine ziyaretler gerçekleştiren ve kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği başta olmak üzere farklı platformlardan da depremzedelere sürekli destek veren Gülben Ergen söz verdiği üzere 11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu Projesi hedefinin de üzerine çıkarak toplam 15 Anaokulunu ülkemize kazandırdıklarını duyurdu.

Gülben Ergen; hayırsever Yıldız Ailesine destekleri için teşekkür etti. Ayrıca Derneğin 58. Anaokulunun inşaatının devam ettiğini ve önümüzdeki aylarda Ahmet Minguzzi adına Bayburt’ta açılacağını belirtti.

Açılış törenine Elazığ Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Dernek Başkanı Gülben Ergen, Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Tanyıldızı başta olmak üzere devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Millî Eğitim Bakanlığı’na hibe edilen Çocuklar Gülsün Diye Sevgi Yıldız Anaokulu’nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

Elazığ, Baskil’de açılan 57. Çocuklar Gülsün Diye – Sevgi Yıldız Anaokulu çocuklarımızın hareket, bilişsel, sosyal ve duygusal, dil ve öz-bakım alanlarında desteklenerek var olan potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve en üst düzeyde geliştirmelerini amaçlayan, programlı ve sistemli bir eğitim almalarını sağlayarak geleceğimizi aydınlatacak gençlerin yetişmesine büyük katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay Reyhanlı, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya Manavgat, Manisa-Soma, Gaziantep Şahinbey, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir, Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Eskişehir, Ordu-Kumru, Diyarbakır-Bismil, Denizli, Siirt, Niğde, Diyarbakır-Hani, Kahramanmaraş Pazarcık, Gaziantep-Islahiye, Kilis, Adana, Osmaniye, Hatay-Kırıkhan, Hatay İskenderun, Hatay Samandağ, Adıyaman Gölbaşı, Adıyaman Kahta, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır Bağlar’da anaokulları yaptı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.