Nadir Göz Hastalıkları Sempozyumu'nda söz alan Retinitis Pigmentosa tanılı Mert Öz, konuşmasının bir bölümünde 10 yıllık eşi Ayşe Bilge Öz'e dönerek sürpriz evlilik teklifi yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Nadir Hastalıklar Kulübü (ÜÜRARE) tarafından düzenlenen "Nadir Göz Hastalıkları Sempozyumu", bilimsel sunumların yanı sıra unutulmaz ve duygu dolu bir ana da sahne oldu.

Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, Retinitis Pigmentosa tanılı Mert Öz, 10 yıllık eşi Ayşe Bilge Öz'e sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu.

Nadir göz hastalıkları konusunda farkındalık oluşturmayı ve güncel bilgileri paylaşmayı amaçlayan sempozyum sırasında söz alan Retinitis Pigmentosa tanılı panelist Mert Öz, konuşmasının bir bölümünde eşi Ayşe Bilge Öz'e dönerek duygusal bir sürpriz yaptı. Eşini sahneye davet eden Öz, 10 gün sonra evliliklerinin 10. yıl dönümü olduğunu ve eşine daha önce layıkıyla bir evlilik teklifi yapamadığını ifade etti.

Salondaki katılımcıların heyecanlı bakışları arasında eşine seslenen Mert Öz, "Ben eşime demiştim ki ben cenneti ayaklarının altına sermek istiyorum ama seremedim ama o benim hayatımı cennete çevirdi." diyerek duygularını dile getirdi. Bu samimi ve içten sözlerin ardından Mert Öz, eşi Ayşe Bilge Öz'e evlenme teklifinde bulunarak bir yüzük hediye etti.

Beklenmedik ve romantik evlilik teklifi, sempozyum salonunda büyük bir mutluluk ve alkışla karşılandı. Katılımcılar, çiftin bu özel anına tanıklık etmenin heyecanını yaşarken, Mert Öz'ün eşine duyduğu sevgi ve minnettarlık dolu sözleri salonda duygusal bir atmosfer oluşturdu.