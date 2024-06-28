Yalova merkezli 5 ilde, 'Bedava tatil kazandınız' vaadiyle davet edildikleri otelde psikolojik baskı yoluyla devre mülk hissesi satılarak dolandırıldıklarını iddia eden kişilerin şikayetleriyle, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, 15 Haziran'da başlatılan ve 11 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, dün 2'nci operasyon düzenlendi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR, 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

0 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Suç örgütünün, muhasebe, sözleşme ve pazarlama birimlerinde görev yaptıkları belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Örgütün, gayrimenkuller başta olmak üzere taşınır taşınmaz toplam yaklaşık 10 milyar lira civarında vurgun yaptığı ortaya çıkarken, şüphelilerin mal varlıklarına da el konulmuştu.

Alınan bilgiye göre, Yalova merkezli Adana, Aydın,

İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı düzenlenen ve 29 zanlının gözaltına alındığı devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 11 şüpheli tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında Uzaylı Zekiye, Süper Baba, İkinci Bahar, Tatlı Hayat gibi unutulmaz dizilerde rol alan ancak Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı "Ahmet" karakteriyle akıllara kazınan Yusuf Atala'nın da olduğu ortaya çıktı.