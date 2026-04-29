Bilecik'te Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Belediyeler Birliği başkanlığına 22 oyla yeniden seçildi. Birlikte yeni dönem yönetimi de şekillendi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı, Bilecik İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yapılan seçimlerde Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin 22 oy alarak yeniden birlik başkanlığına seçildi. Seçim sonuçları, Başkan Tekin'in bölgedeki belediyeler arası koordinasyonu güçlendiren ve ortak projelere öncülük eden yönetim anlayışına duyulan güvenin devamı olarak değerlendirildi.

Yapılan oylamada Birinci Başkan Vekilliğine Hüseyin Ocak, İkinci Başkan Vekilliğine ise Selim Tuna seçilirken, katip üyeliklere de Selami Özdil ve Hakan Ünal getirildi.

Tekin başkanlığındaki encümen ve komisyon üyelikleri de yeni döneme göre belirlendi.

Toplantıda ayrıca birlik bünyesinde şirket kurulması kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan bazı belediyelerin komisyonlara üye önermemesi dikkat çekerken, yeni yönetimin önümüzdeki dönemde bölgesel kalkınma ve hizmet projelerine odaklanacağı belirtildi.