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Ekipler yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kasaların altında kalarak ağır yaralanan işçinin yardımına ilk öncelikle mesai arkadaşları koştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin durumun kritik olduğu öğrenildi.

Düzce'de araç parçası sektöründe hizmet veren Teknorot fabrikasının montaj bölümde iş kazası meydana geldi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre fabrikada forklift üzerinde yükü tahmini olarak 1 ton ağırlığındaki kasalar işçi A.T. 'nin üzerine devrildi.