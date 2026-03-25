Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ZONGULDAK (İGFA) - Mithatpaşa ve Rüzgarlımeşe mahallelerini ziyaret eden Başkan Erdem, bölgedeki sorunları yerinde inceleyerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Mahallelerde gerçekleştirilen incelemelerde altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemelerinden ulaşım konularına kadar birçok başlık ele alındı. İlgili teknik ekiplerle birlikte sahada değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdem, tespit edilen sorunların çözümü için ekiplerine gerekli talimatları verdi.

Ziyaret sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Erdem, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri birebir dinledi. Samimi diyalogların yaşandığı buluşmalarda, belediye çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde hayata geçirilmesi adına saha ziyaretlerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Erdem, 'Şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, sorunları yerinde görmeye ve çözümleri birlikte üretmeye devam edeceğiz' dedi.