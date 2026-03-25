Artvin İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Turan Ergün'ün başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Valilik Çoruh Toplantı Salonunda düzenlenen, toplantıya Vali Yardımcısı Berker Çırak, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı.

Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürü Sedat Kara, yaptığı sunumda, hayvanları koruma kanunu ve uygulama yönetmeliği hakkında bilgilendirme yaparak, il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında detaylar paylaştı.

Toplantıda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde sahipsiz hayvanların korunması, bakımı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine yönelik yürütülen çalışmalar ele alınarak mevcut durum değerlendirildi.

Ayrıca, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar ile alınması gereken ilave tedbirler de görüşüldü.