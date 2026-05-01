Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan kutlamalarını dev bir sanat etkinliğiyle taçlandırdı. Kentin sembolü Delikliçınar Meydanı son yılların en yoğun kalabalığına sahne oldu. Gecede sahne alan ünlü sanatçı Sefo, performansıyla Denizli'yi coştururken, on binlerce vatandaşın sevgi gösterileri eşliğinde konuşma yapan Başkan Çavuşoğlu, kente birlik ve beraberlik mesajı verdi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında planlanan ancak Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle ertelenen Sefo konseri, on binleri bir araya getirdi.

Delikliçınar Şehitler Meydanı'nı hıncahınç dolduran binlerce Denizlili, sevilen sanatçı Sefo'nun şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Sefo sahne performansı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla kenti ayağa kaldırdı.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'BU COŞKU DENİZLİ'NİN HAKKI'



Konser öncesinde eşi Nilgün Çavuşoğlu ile birlikte sahneye çıkarak halkı selamlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, meydanı dolduran on binlerce vatandaşa hitap etti.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Çavuşoğlu, erteleme kararının toplumsal dayanışma gereği alındığını hatırlatarak, Denizli halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu vurguladı.

Başkan Çavuşoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Gecikmiş bir bayram coşkusunu bugün burada, bu muazzam kalabalıkla yaşıyoruz. Denizli'nin enerjisi ve heyecanı bizlere güç veriyor. Sanatla, müzikle ve kardeşlikle bir arada olmaya devam edeceğiz.'



'23 NİSAN, FIRSAT EŞİTLİĞİNİN VE MİLLİ İRADENİN SİMGESİDİR'



Konuşmasına 23 Nisan'ın tarihsel önemine vurgu yaparak devam eden Başkan Çavuşoğlu, Cumhuriyet'in sunduğu fırsat eşitliğine dikkat çekti.

Milli iradenin temellerinin en zor şartlarda atıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, 'Hani o milli iradenin temellerinin atıldığı, bu ülkede yaşayanların artık kula kulluk etmediği; köyünden, kasabasından çıkan bir çobanın bile devletin en üst kademelerine gelebilmesinin temellerinin atıldığı bir gündeyiz. Eğer bugün Serinhisar'dan çıkıp karşınızda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak durabiliyorsam, bu 23 Nisan 1920'de kurulan o Büyük Millet Meclisi'nin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseridir' ifadelerini kullandı.



'ADALETLE YÖNETİLEN, MUTLU BİR DENİZLİ HAYALİMİZ VAR'



Gelecek vizyonunu 'mutlu insan ve adil yönetim' ilkesi üzerine kurduklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, tüm kesimleri kucaklayan bir belediyecilik sözü verdi.

Şehri ortak akılla yöneteceklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: 'Biz, bu şehrin kadınlarının ve çocuklarının mutlu olduğu bir şehir hayaliyle yola çıktık. Çiftçinin yüzünün güldüğü, kimsenin geride kalmadığı, herkesin eşit ve adil bir şekilde yaşayabildiği bir Denizli hedefliyoruz. Bu şehri yönetenin keyfine göre değil, adaletin inancıyla yönetmek tek arzumuzdur. Daha güzel günleri hep birlikte başaracağız.'



DELİKLİÇINAR MEYDANI'NDA TARİHİ KALABALIK



Konuşmanın ardından sahneye alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde çıkan ünlü sanatçı Sefo, en sevilen eserlerini Denizlililer için seslendirdi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, meydanı dolduran binlerce kişi tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Modern sahne şovları ve sanatçının yüksek enerjisiyle birleşen atmosfer, kentin merkezinde adeta bir bayram havası estirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Sefo, sahne performansı ve sempatik tavırlarıyla hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti.