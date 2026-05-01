SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin şehir yaşamını kolaylaştıracak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Erenler, Adapazarı ve Serdivan'ın ardından Sapanca'da da engelli araç şarj istasyonu hizmete alındı.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, engelli araçları için kurulan şarj istasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Sapanca Engelsiz Kafe önünde kurulan yeni şarj istasyonu hizmete alınarak bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap verdi.

Daha önce Erenler, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde kurulan istasyonlarla birlikte şehir genelinde yaygınlaştırılan uygulama, engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırıyor.

Yeni istasyon sayesinde engelli vatandaşlar araçlarını daha kolay şarj edebilecek, şehir içinde daha bağımsız ve aktif bir şekilde hareket edebilecek.