Son günlerde 'Saygı1: Mustafa Sandal' gecesinde seslendirdiği 'En Kötü İhtimalle' yorumuyla adından sıkça söz ettiren Ziynet Sali, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Ziynet Sali, 31 Ekim 2026 tarihinde Azerbaycan'da, Atlantis Yapım organizasyonuyla Bakü'nün en prestijli sahnelerinden Haydar Aliyev Sarayı'nda müzikseverlerle buluşacak.

Kariyerinde ilk kez Azerbaycan'da konser verecek olmanın heyecanını yaşayan Ziynet Sali, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'Bugüne kadar yoğun iş tempom nedeniyle gitme fırsatı bulamadığım kardeş ülke Azerbaycan'da ilk kez sevenlerimle buluşacağım için çok heyecanlıyım. Herkesi bu özel geceye bekliyorum.'

Güçlü repertuvarı, sahne enerjisi ve sevilen şarkılarıyla her konserinde unutulmaz anlara imza atan Ziynet Sali, bu kez Azerbaycanlı hayranlarına özel bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.