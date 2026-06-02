Bursa sahnesinin ve Türk televizyon tarihinin iz bırakan ismi, hayali ve oyuncu Ahmet Karakman, Mudanya'da 76 yaşında yaşamını yitirdi.

BURSA (İGFA) - Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli miraslarından Karagöz ve Hacivat gölge oyununu yaşatan, aynı zamanda ekranların ve sinemanın tanınan simalarından olan Mudanyalı usta sanatçı Ahmet Karakman vefat etti.

Mudanya'da geçmiş yıllarda kurduğu Çelebi Karagöz ve Kukla Tiyatrosu ile çocuklara ve yetişkinlere geleneksel gölge oyununu sevdiren usta sanatçı, usta bir 'hayali' (Karagöz oynatıcısı) olmasının yanı sıra özgün deri tasarımlarıyla kukla imalatına da büyük emek vermişti. Uluslararası kukla festivallerinde Türkiye'yi gururla temsil eden UNIMA (Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği) üyesi Karakman, hafızalarda sadece kuklalarıyla değil, ekranlardaki güçlü oyunculuğuyla da yer edinmişti.

Bir dönemin kült yapımı Gerçek Kesit dizisindeki rolleriyle zihinlere kazınan, ardından Kurtlar Vadisi Pusu, Arka Sokaklar ve Cesur ve Güzel gibi popüler dizilerde karakter oyuncusu olarak boy gösteren Karakman, sinema sektörünün de saygı duyduğu bir isimdi. Oyuncu hakları için de mücadele veren sanatçı, BİROY (Sinema Oyuncuları Meslek Birliği) bünyesinde idari görevler üstlenmişti.

Ahmet Karakman'ın cenazesi, 2 Haziran Salı günü (bugün) Yeni Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Mudanya Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.