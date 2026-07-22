Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Konya Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alan Kıraç, sevilen şarkılarıyla müzikseverlerle buluştu.

KONYA (İGFA) - Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden Kıraç, kendine özgü tarzı ve yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan eserleriyle Konya Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı.

Repertuvarında 'Nar Danesi' ve 'Bahçe Duvarı' gibi sevilen şarkılarına yer veren sanatçıya, meydanı dolduran müzikseverler de hep bir ağızdan eşlik etti. Meydandaki coşku konserin son anına kadar devam ederken, müzikseverler Kıraç'ın seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Sanatçı, alkışlar eşliğinde tamamladığı performansıyla festival izleyicilerinden büyük beğeni topladı. Kıraç konseri, farklı kuşaklardan müzikseverleri aynı meydanda buluştururken, Konya Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününü unutulmaz bir konserle tamamladı.