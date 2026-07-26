Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Daha 17'de Şebnem Akkaya karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, performansıyla izleyicilerin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Dizideki tavırları, kendine has konuşma tarzı ve dikkat çeken kıyafet seçimleriyle öne çıkan Şebnem karakteri, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine yerleşti.

İSTANBUL (İGFA) - Daha 17'de ilgiyle takip edilen Şebnem Akkaya, iki çocuğuna karşı sergilediği otoriter tavrıyla dikkat çekiyor. Geçmişte yaptığı hataları örtbas etme çabası, karakterin zaman zaman acımasız kararlar almasına neden olurken, izleyiciler onun sert ve mesafeli yönünü yakından takip ediyor.

TARZI VE REPLİKLERİ GÜNDEM OLDU

Dizideki güçlü duruşu, iddialı tarzı ve kendine özgü konuşma şekliyle dikkat çeken Şebnem, sosyal medyada en çok konuşulan karakterlerden biri haline geldi. Özellikle dizide söylediği replikler, kısa sürede sosyal medyada kullanılmaya başlanırken, karakter için yapılan paylaşımlarda 'diva' yorumları öne çıkıyor.

EKRANLARIN YENİ FENOMENİ

Daha 17'nin her bölümünde gündem olan Şebnem Akkaya karakteri, izleyiciler tarafından hem eleştiriliyor hem de hayranlıkla takip ediliyor. Cavadzade güçlü performansıyla Daha 17'nin en çok konuşulan isimlerinden biri oluyor.