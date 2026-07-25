Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan sanatçı Derya Bedavacı, özgün besteleri ve etkileyici performansıyla müzikseverlerin hafızalarından silinmeyecek bir geceye imza attı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, kentin kültür sanat iklimini zenginleştirmeye devam ediyor. Festival etkinlik takviminin 3'üncü programında sevilen sanatçı Derya Bedavacı, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleri ile buluştu.

Başarılı sanatçı Derya Bedavacı, etkileyici performansıyla Açıkhava'yı dolduran binlerce müziksevere duygu dolu ve coşkulu anlar yaşattı. Sevilen eserleri ile büyük beğeni toplayan Derya Bedavacı'nın şarkılarına vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Yoğun ilgi gören konserde sanatçı, güçlü performansı ve sahne enerjisiyle izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Konserin sonunda sanatçı Derya Bedavacı'ya gecenin anısına BKSTV Başkan Vekili Nilüfer Çevikel, BKSTV Yönetim Kurulu Üyesi Berk Vardar ve Genel Sekreter Gencer Uçar çiçek takdim etti.