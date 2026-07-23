Tarzı, tavrı ve yıllardır dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla Türk pop müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Ziynet Sali, uzun bir aranın ardından İzmirli hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

İZMİR (İGFA) - Ziynet Sali, 19 Eylül Cumartesi akşamı Atlantis Yapım organizasyonuyla Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Uzun bir aradan sonra İzmir'de sevenleriyle buluşacak olan Ziynet Sali, güçlü sahne performansı ve enerjisiyle İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Akdeniz temalı özel repertuarıyla sahneye çıkacak olan sanatçı, yıllardır dillerden düşmeyen hit şarkılarının yanı sıra yeni şarkısı 'Yeniden'i de seslendirecek. Türkçe repertuvarının yanında sevilen Yunan şarkılarına da yer verecek olan Ziynet Sali, Ege'nin ruhunu yansıtan müzik şöleniyle dinleyicilerine eşsiz bir konser deneyimi sunacak.

Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek bu özel gecede, Ziynet Sali'nin sahnesi müzik, eğlence ve Akdeniz esintilerini bir araya getirerek sezonun en dikkat çeken konserlerinden biri olmaya hazırlanıyor.