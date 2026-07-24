Türk pop müziğinin sevilen yorumcusu Berkay, yedi yıllık aranın ardından hazırladığı 7'nci stüdyo albümü 'Kavi' ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Albümde Sezen Aksu, Sinan Akçıl, Sibel Algan, Murat Güneş, Çağrı Telkıvıran, Mert Ekren ve Mert Çodur'un söz ve besteleri yer alıyor. Düzenlemelerde ise Çağrı Telkıvıran, Erhan Bayrak, Kerem Akdağ ve Serhat Şensesli'nin imzası bulunuyor.

Bugüne kadar yayımladığı albümler, hit olan single çalışmaları ve müzik listelerindeki başarılarıyla dikkat çeken sanatçı, yeni albümünde müziğin usta isimlerini aynı projede buluşturdu.

Kendine özgü yorumu ve yıllar içinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Berkay'ın yedi yıllık aranın ardından müzikseverlerle buluşturacağı 'Kavi' albümünün, müzik dünyasında ses getirmesi bekleniyor. Şimdiden büyük merak uyandıran proje, Berkay'ın kariyerinde yeni bir dönemin habercisi olmaya hazırlanıyor.