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Camide taziyeleri sanatçının çocukları Zeynep Göktay Dilbaz ve Ömer Göktay kabul etti. Cenaze törenine usta oyuncunun yakınları, sevenleri ve kültür-sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden Göktay için Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Zihni Göktay için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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