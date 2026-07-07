Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gebze'de 45 kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yatırımıyla ilçenin altyapısını modernize etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli'nin 12 ilçesinde eş zamanlı olarak sürdürdüğü altyapı yatırımları kapsamında Gebze ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi.

Adem Yavuz, Yenikent, İstasyon ve Cumhuriyet Mahalleleri'nde gerçekleştirilen çalışmalarla içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapıları yenilenirken dere geçişi ve menfez imalatlarıyla bölgenin altyapı kapasitesi güçlendirildi. 45 kilometreyi aşan altyapı yatırımıyla Gebze'nin geleceğine uzun yıllar hizmet edecek modern altyapı sistemi oluşturuldu.

GEBZE'YE MODERN ALTYAPI



Gebze'de tamamlanan çalışmalar kapsamında toplam 37 bin 88 metre içme suyu, 4 bin 964 metre kanalizasyon ve 3 bin 126 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi.

Altyapı çalışmaları kapsamında ayrıca Adem Yavuz Mahallesi'nde 48 metre ve 53 metre uzunluğunda iki adet dere geçiş menfezi ile Cumhuriyet Mahallesi'nde 10 metre uzunluğunda açık kesit menfez imalatı yapıldı.

Gerçekleştirilen bu çalışmalarla yağmur sularının kontrollü şekilde tahliyesi sağlanırken taşkın risklerine karşı bölgenin altyapı güvenliği de artırıldı.

ADEM YAVUZ MAHALLESİ'NDE KAPSAMLI ÇALIŞMA



Adem Yavuz Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında 10 bin metre içme suyu, 4 bin 668 metre kanalizasyon ve 1.785 metre yağmur suyu hattı imalatı tamamlandı.

Ayrıca Yeni Bağdat Caddesi üzerinde inşa edilen iki dere geçiş menfeziyle yağışlı dönemlerde suyun güvenli şekilde iletilmesi sağlanarak bölgenin altyapı sistemi daha güvenli ve işlevsel hale getirildi.



YENİKENT VE İSTASYON MAHALLELERİ'NDE ALTYAPI GÜÇLENDİRİLDİ



Yenikent Mahallesi'nde 180 metre yağmur suyu hattı imalatı tamamlandı. İstasyon Mahallesi'nde ise 27 bin 88 metre içme suyu, 296 metre kanalizasyon ve 1.161 metre yağmur suyu hattı inşa edilerek bölgenin altyapı kapasitesi önemli ölçüde artırıldı.

Gerçekleştirilen yatırımlarla içme suyu iletim sistemi modernize edilirken atık su ve yağmur suyu altyapısı da daha etkin hale getirildi.



DAHA GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTYAPI



İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarıyla vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor.

Gebze'de hayata geçirilen bu kapsamlı yatırımlarla bölgenin altyapı kapasitesi güçlendirilirken, iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli, modern ve sürdürülebilir bir altyapı sistemi oluşturuldu.