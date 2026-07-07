Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Gezici Umut Atölyesi, Karasu ve Söğütlü'deydi. Karasu'nun Adatepe ile Darıçayırı, Söğütlü'nün Fındıklı Mahallesi'nde düzenlenen etkinliklerde, özel gereksinimli bireyler hem üretmenin hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından mahallelerde sosyal etkileşimi artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Gezici Umut Atölyesi', özel gereksinimli bireyleri bulundukları mahallelerde sanat ve etkinliklerle buluşturuyor.

KARASU VE SÖĞÜTLÜ'DE BİR ARAYA GELDİLER

İlçeleri tek tek ziyaret edecek olan Gezici Umut Atölyesi'nin bu hafta Karasu'nun Adatepe ile Darıçayırı, Söğütlü'nün ise Fındıklı Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli bireyler, birbirinden renkli atölye çalışmalarıyla hem el becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de keyifli ve verimli bir gün geçirdi. Etkinlik boyunca ortaya çıkan samimi ve neşeli görüntüler, katılımcıların mutluluğunu gözler önüne serdi.

AİLELER DE UNUTULMADI

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü personelleri yalnızca özel gereksinimli bireylerle değil, aileleriyle de yakından ilgilendi. Program kapsamında ailelerin talep ve ihtiyaçları dinlenirken, sunulabilecek hizmetler ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.