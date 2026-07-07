Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarının kapasitesini artırmak için araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, altyapı yatırımlarında hız ve verimliliği artırmak amacıyla araç filosuna 5 kepçe ve 1 ekskavatör daha kazandırdı. Yeni iş makineleriyle birlikte altyapı çalışmaları öz kaynaklarla daha güçlü, daha hızlı ve daha etkin şekilde sürdürülecek.

İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon yatırımlarının yanı sıra anlık olarak meydana gelen olumsuzluklara da müdahale süresi yeni araçlar sayesinde kısalacak.

SAHADAKİ MÜDAHALE KAPASİTESİ ARTIYOR

Filoya dahil edilen 5 kepçe ve 1 ekskavatör, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmalarında aktif olarak kullanılacak. Yeni iş makineleri, 16 ilçede devam eden yatırımlarda ekiplerin çalışma gücünü artırarak hizmet süreçlerine hız kazandıracak.

GÜÇLÜ FİLO, GÜÇLÜ ALTYAPI, KESİNTİSİZ HİZMET

Kurum tarafından, filoya kazandırılan yeni araçlar ile ilgili yapılan açıklamada, 'Şehrimizin dört bir yanında yürüttüğümüz altyapı yatırımlarını kendi öz kaynaklarımızla daha güçlü şekilde sürdürebilmek için malzeme ve araç ihtiyaçlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Filomuza dahil ettiğimiz 5 kepçe ve 1 ekskavatör ile ekiplerimizin sahadaki müdahale kabiliyetini artırdık. Güçlü filo, güçlü altyapı ve kesintisiz hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.