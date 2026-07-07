Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini güçlendiren cephe yenileme çalışmalarını yeni etapla Akkuş, Gölköy ve Ünye'ye taşıyor. Daha önce 6 ilçede tamamlanan çalışmaların ardından 3 ilçede toplam 404 bina modern ve estetik bir görünüme kavuşacak.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen kent estetiği çalışmaları Ordu'nun dört bir yanında yaygınlaşmaya devam ediyor.

Altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra şehirlerin görsel kimliğini güçlendiren cephe yenileme projelerine büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, yeni etapta Akkuş, Gölköy ve Ünye ilçe merkezlerinde kapsamlı dış cephe iyileştirme çalışmalarını başlatıyor.

İhaleleri tamamlanan ve sözleşmeleri imzalanan projelerin kısa süre içerisinde başlaması planlanırken, üç ilçede toplam 404 bina modern, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşacak. Çalışmalarla ilçe merkezlerinde görsel bütünlük sağlanırken kent kimliği de güçlendirilecek.

6 İLÇEDE ESTETİK DÖNÜŞÜM TAMAMLANDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve gelmesinin ardından kent estetiğini ön plana çıkaran cephe yenileme projelerini etap etap hayata geçirdi.

Bugüne kadar Altınordu, Ulubey, Gürgentepe, Perşembe, Kumru ve Kabadüz Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirilen çalışmalarla yüzlerce yapı modern bir görünüme kavuşurken, ilçe merkezleri daha düzenli ve estetik bir şehir dokusuna ulaştı.

YENİ ETAP AKKUŞ, GÖLKÖY VE ÜNYE'DE

Kent estetiği projelerinin yeni durağı ise Akkuş, Gölköy ve Ünye olacak. Yeni etap kapsamında Ünye'de 44, Gölköy'de etaplar halinde 236, Akkuş ilçe merkezinde ise 124 binanın dış cephesi yenilenecek.

Böylece üç ilçede toplam 404 bina kapsamlı bir dönüşümden geçirilerek modern bir görünüm kazanacak.

HEM ESTETİK HEM DE DAHA SAĞLIKLI YAPILAR

Çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan binalarda mantolama uygulamaları yapılarak enerji verimliliği artırılacak. Ardından dış cephe boya uygulamalarıyla yapılar estetik bir görünüme kavuşturulacak.

Bunun yanı sıra yapı cephelerinde söve ve kat silmeleri monte edilecek, pencere denizlikleri, harpuştalar ve balkon korkuluklarında gerekli bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Ticari işletmelerde görüntü kirliliğini önlemek amacıyla standart tabela ve tente uygulamaları yapılacak. Yağmur iniş boruları ile oluklar yenilenirken, çanak antenler de çatılarda merkezi sistemde toplanarak daha düzenli bir şehir silueti oluşturulacak.