Denizli Büyükşehir Belediyesi modern, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı için 19 ilçede eş zamanlı yol hamlesini sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2026 yılı yaz sezonunda 50 farklı bağlantı yolunda toplam 220 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirerek şehrin ulaşım altyapısına büyük bir güç katacak.

DENİLİ (İGFA) - Şehrin dört bir yanını modern yollarla birbirine bağlamayı hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini artırmak, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmak amacıyla altyapı ve üst yapı yatırımlarına kesintisiz devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2026 yılı yaz sezonu yol yapım çalışmaları kapsamında, uzun ömürlü ve güvenli yollar inşa etmek adına kentin 19 ilçesinde aynı anda sahaya indi.



50 BAĞLANTI YOLU GÜVENLİ HALE GETİRİLİYOR



Yaz sezonunun sunduğu elverişli hava şartlarını maksimum verimlilikle değerlendiren ekipler, ilçeler ile mahalleleri birbirine bağlayan 50 farklı bağlantı yolunda hummalı bir mesai yürütüyor.

Özellikle tarımsal faaliyetlerin, ticaretin ve günlük sosyal yaşamın can damarı olan bu rotalarda yapılan iyileştirmelerle, sürüş güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve olası kaza risklerinin minimuma indirilmesi hedefleniyor.



HEDEF 220 KİLOMETRE SATHİ KAPLAMA



Merkezden en uzak yerleşim yerlerine kadar ulaşım altyapısını güçlendirme vizyonunun bir parçası olarak bu dönemde toplam 220 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirilecek.

Standartlara uygun, modern mühendislik teknikleriyle yürütülen sathi kaplama çalışmaları sayesinde, yolların kış şartlarına karşı direnci artırılırken, toz ve çamur gibi olumsuz çevre faktörlerinin de tamamen önüne geçilmiş olacak.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KESİNTİSİZ ULAŞIM VURGUSU



Yatırımların şehre hayırlı olmasını dileyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, hem merkezde hem de kırsalda ulaşım standartlarını yükselttiklerini belirtti.