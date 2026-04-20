Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Turizm Haftası kapsamında kentin köklü kültürel mirasını ve zengin gastronomi çeşitliliğini tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Turizm Haftası Kültür ve Gastronomi Günleri' Denizli'nin tüm renklerini aynı paydada buluşturdu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de Çamlık Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Çavuşoğlu, açılış konuşmasında Denizli'nin mutfak kültürü ve el sanatlarıyla da dünya markası olma yolunda ilerlediğini vurguladı.



'KÜLTÜREL MİRASIMIZI GELECEĞE TAŞIYORUZ'



Başkan Çavuşoğlu, kentin turizm potansiyelini canlandırmak adına bu tür projelerin devam edeceğini belirterek, 'Kentin turizm potansiyelini canlandırmayı ve yerel üreticilerimize destek sunmayı hedefliyoruz. Çamlık'ın eşsiz doğasında hayat bulan etkinliğimizde, Denizli'nin tüm renklerini bir araya getirdik. Hemşerilerimize kültür ve lezzet dolu, unutulmaz bir hafta sonu yaşatırken aynı zamanda kadim mirasımızı koruma kararlılığımızı da bir kez daha göstermiş olduk. Emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.



ŞEHRİN KÜLTÜR ZENGİNLİĞİ BU ETKİNLİKTE BULUŞTU



İki gün süren etkinlik boyunca Denizli'nin tüm ilçeleri, kendilerine özgü değerleri kurulan stantlarda sergiledi.

Katılımcılar, Çal üzümü, Acıpayam Karahöyük ekmeği, Babadağ keşkeği, Tavas baklavası, Kale biberi, Serinhisar leblebisi gibi farklı lezzetleri tatma fırsatı buldu. Gastronomi sunumlarının yanı sıra dokuma ve çömlekçilik gibi kentin simge ürünleri büyük beğeni topladı.

Halk dansları topluluklarının sergilediği performanslar katılımcılar tarafından ilgiyle izlenirken, protokol üyeleri katılım sağlayan tüm ilçelerin stantlarını ziyaret ederek yerel üreticilerle bir araya geldi.



DENİZLİLİLER KÜLTÜR DOLU BİR YOLCULUĞA ÇIKTI



Etkinlik programında yer alan atölyeler ve workshoplar, geleneksel üretimin inceliklerini bugüne taşıdı. Ayakkabı yapımı, hasır halı dokuma, Buldan bezi dokuma gibi unutulmaya yüz tutmuş zanaatlar da usta eller tarafından sergilendi.

Her yaştan Denizlili vatandaşın ziyaret ettiği organizasyon, bu yönüyle geleneksel lezzetlerimizi ve zanaatları, çocuklar ve gençlerle buluşturdu. İlçelerden getirilen fotoğraflarla zenginleşen sergi kentin görsel hafızasını tazelerken, Çamlık'ın eşsiz doğasında Denizlililer kültür dolu bir yolculuğa çıktı.