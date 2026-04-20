Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, havaların ısınması ve baharın gelişiyle birlikte Gazianteplileri park ve yeşil alanlarda baharın güzelliklerini yaşamaya davet etti.

GAZİANTEP (İGFA) - Doğanın uyanmasıyla yeşile bürünen Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Botanik Bahçesi'nde yürütülen son hazırlıkları yerinde inceledi. İncelemeler sonrası yaptığı açıklamada Başkan Şahin, tüm vatandaşlara yeşil alanların tadını birlikte çıkarma çağrısında bulundu.

Başkan Fatma Şahin, açıklamasında ayrıca Botanik Bahçesi ve Galle Park başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı parklarda Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekiplerinin son hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Öte yandan Başkan Şahin, Galle Parkı'nın yanına yeni bir botanik bahçesi kazandıracaklarının da müjdesini verdi.

ŞAHİN: GAZİANTEPLİLER YEŞİLİ ÇOK SEVER, ÇİÇEĞİ ÇOK SEVER, SUYU ÇOK SEVER

Açıklamasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Botanik Bahçesi'nin çiçeklerin merkezi olduğunu ifade ederek, 'Bahar geldi. Bahar diriliştir, tazeleniştir, doğanın ses vermesidir. Bahar umuttur, mutluluktur, birlikte olmaktır, gelecektir. Özellikle Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığımızın yaptığı çalışmaları hep birlikte gezdik. Bahar ile birlikte içimizde başka bir mutluluk geliyor. Yeşili görüp ve suyun sesini dinlediğimiz zaman rehabilite oluyoruz. O kışın hüznünden çıkıp umuda ve mutluluk yolculuğuna giriyoruz. Bizde bu güzel mekanda biliyoruz ki Gaziantepliler yeşili çok sever, çiçeği çok sever, suyu çok sever.' dedi.

Öte yandan teknik ekipler tarafından parklarda bulunan çocuk oyun grupları, kent mobilyaları ve donatı elemanlarının bakım ve onarımları da özenle yürütülüyor.

Tespit edilen arızalar hızlı bir şekilde giderilerek, vatandaşların güvenli, konforlu ve modern alanlardan faydalanması sağlanıyor.

TARİHİ BEY MAHALLESİ'NDE BAHAR ÇALIŞMASI!

GBB Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı, kent merkezindeki tarihi Bey Mahallesi'nde yer alan Hayat Sokağı'nda bakım, onarım ve bitki bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Taş konaklarıyla ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkaran Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi'nde sağlıklaştırma ve yenileme çalışmalarına hız verildi. Baharın gelmesiyle birlikte tarihi Hayat Sokağı'nda tamirat, tadilat, bakım-onarım ve bitki bakım çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgeyi ziyaretçiler için daha düzenli ve estetik hale getirmeyi amaçlıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Bey Mahallesi'nde bahar aylarında ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebileceği daha canlı ve bakımlı bir ortam sunulması hedefleniyor.