Zeytin ve Zeytinyağı Büyük Festival Pazarı açıldı

20. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Büyük Festival Pazarının resmi açılışı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından gerçekleştirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde kurulan festival pazarında üreticiler, kooperatifler ve zeytin-zeytinyağı sektörünün temsilcileri bir araya geldi. Başkan Ergin, açılışın ardından esnaf ve vatandaşlarla buluşarak, üreticilere bereketli bir festival diledi.

Başkan Mesut Ergin, 'Ayvalık, Türkiye'nin en önemli zeytin ve zeytinyağı merkezlerinden biri. 20 yıldır düzenlenen bu festival, üreticilerimizle tüketicilerimizi buluşturarak hem yerel ekonomiye hem de Ayvalık markasına değer katıyor. Emeğiyle, alın teriyle bu bereketli topraklara hayat veren üreticilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Festival kapsamında açılan Zeytin ve Zeytinyağı Pazarı, Pazar akşamına kadar Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Ayvalık'ın yöresel ürünlerini ve üreticilerini yakından tanımak isteyen herkese kapılarını açık tutacak.