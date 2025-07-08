İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen “Zeytin Altında” konserleri, MAV Cello Ensemble’yi ağırlıyor.İZMİR (İGFA) - “Cello ile Dünya Turu” adını taşıyan konser, 28 Temmuz Pazartesi saat 21.00’de zeytin ağacı altında sanatseverleri buluşturacak.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi bahçesindeki zeytin ağacı altında gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören “Zeytin Altında” konserlerinin bu yılki ilk konuğu MAV Cello Ensemble olacak. 28 Temmuz Pazartesi saat 21.00’de ücretsiz düzenlenecek konseri dinlemek isteyen İzmirliler, sandalyeleriyle birlikte alana giriş yapabiliyor.

MAV Senfoni Orkestrası'nın viyolonsel sanatçılarından oluşan MAV Viyolonsel Topluluğu, beş yıldır birlikte çalıyor. Opera sanatçısı Klara Kolonits, viyolonsel sanatçıları Ditta Rohmann ve Gustav Rivinius'un konserlerine konuk olarak katılan topluluğun repertuvarı, Barok dönemden 21. yüzyıla kadar klasik müzik, tango, ragtime, caz ve film müziklerini kapsıyor. Topluluk, Richard Rozsa, Mate Tomasz, Rita Vadasz, Krisztina David, Marcell Vamos ve Katalin Vamos’tan oluşuyor.