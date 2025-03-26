Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve hemşehrileriyle aynı sofrada buluşmak amacıyla Turgutlu’da iftar programı düzenledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da iftar programına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yeniden Refah Partisi Manisa İl Başkanı Serhat Orhan, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, meclis üyeleri, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ramazan ayının bereketini paylaşan vatandaşlar, dualar eşliğinde oruçlarını açtı.

“Aynı sofrayı paylaşmaktan, aynı ekmeği bölüşmekten çok mutluyum”

İftar programında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ramazan ayında vatandaşlarla bir araya gelmenin önemini vurgulayarak, “11 ayın sultanı bu mübarek Ramazan gününde sizlerle birlikte olmaktan, aynı sofrayı paylaşmaktan, aynı ekmeği bölüşmekten gerçekten çok mutluyum. Allah’ım bu mübarek günlerde tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri ve ettiğiniz duaları inşallah kabul eder. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçemizde iftar sofraları kurarak vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz ve Ramazan boyunca da olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Zeyrek, Manisa’da değişimin yalnızca isim değişikliği olmadığını belirterek, “Bu değişim yönetim anlayışını ve şeklini değiştirdiğimiz bir dönüşümdü. İşte bu yönetim anlayışının içerisinde Halil İbrahim sofraları var. Bu sofralarda birlikte olmanın, sizlere hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bize destek veren, Çetin Başkan’a destek veren ve bu sofraların kurulmasına vesile olan tüm Kasabalı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Şunun sözünü veriyorum; görev sürem bitmeden, sizlerden helallik almadan bu görevi tamamlamayacağım. Çünkü ben sizlere bir söz verdim, Turgutlu’nun ve Manisa’nın ihtiyaçlarını biliyorum. Sizler de bana güvendiniz, oy verdiniz. Bu güveni boşa çıkarmayacak ve verdiğim sözleri yerine getireceğim. Her zaman bu sofralarda buluşmak dileğiyle şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.