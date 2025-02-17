Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 18 Şubat Salı günü Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.ANKARA (İGFA) - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Türkiye ziyaretine ilişkin ayrıntıyı İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan geldi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceklerdir. Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1891472683633618948

Ziyaret kapsamında Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meselelerin de görüşülmesi bekleniyor.