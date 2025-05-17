Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yerel yönetimlerin en köklü ve etkili birliklerinden biri olan Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından önemli bir göreve getirildi. Başkan Tekin, MBB bünyesinde faaliyet gösteren Kültür ve Turizm Komisyonu’na üye olarak seçildi.

Pazaryeri GÜNDEM (BİLECİK İGFA)

1975 yılından bu yana faaliyet gösteren Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye’de demokratik yerel yönetim anlayışının gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının güçlendirilmesi, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir şehircilik yaklaşımının benimsenmesi gibi hedeflerle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda oluşturulan Kültür ve Turizm Komisyonu, yerel yönetimlerin kültürel mirasın korunması, turizmin geliştirilmesi ve şehirlerin tanıtımına yönelik projelerine öncülük edecek.

Başkan Tekin, görevlendirme sonrası yaptığı açıklamada, “Pazaryeri’nin kültürel değerlerini ve turizm potansiyelini daha görünür kılmak için elimden geleni yapacağım. Bu sorumluluğu ilçemiz adına büyük bir onurla üstleniyorum” dedi.