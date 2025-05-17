AK Parti, belediyelerin kurulmasından tüzel kişiliklerinin sonlandırılmasına kadar birçok alanda önemli değişiklikler öngören kapsamlı bir kanun teklifini TBMM’ye sundu. Teklifin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce işaret ettiği yerel yönetimler reformu doğrultusunda hazırlandığı bildirildi.ANKARA (İGFA) - Sunulan 35 maddelik "Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile en dikkat çekici düzenlemelerden biri, belediye kurma şartlarıyla ilgili. Buna göre, nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerleşim yerlerinde belediye kurulabilecek. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce Cumhurbaşkanı kararıyla belediye kurulmasına imkan tanıyan hükmü iptal etmesinin ardından, yeni düzenlemeyle belediye kurma işlem dosyasının valinin görüşüyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilmesi ve onayın bu merciden alınması usulü getiriliyor. Yeni iskan alanlarında oluşan ve nüfusu 5 bini aşan yerleşimler de bu haktan yararlanabilecek.

NÜFUSU 2 BİN ALTINA DÜŞEN BELEDİYELER KÖY OLACAK

Kanun teklifinde öne çıkan bir diğer önemli başlık ise nüfusu 2 binin altına gerileyen belediyelerin statüsüyle ilgili. Bu durumdaki belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak köye dönüştürülmesi öngörülüyor. Bu adımın, Anayasa Mahkemesi'nin belediye ve köylerin kaldırılmasına ilişkin önceki iptal kararları sonrası, sürecin yasal bir zemine oturtulması amacı taşıdığı belirtiliyor.

YAKIN BELEDİYELERİN BİRLEŞMESİ DE GÜNDEMDE

Teklif, ayrıca, nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına 5 bin metreden daha yakın konumda bulunan ve genel imar düzeni ile altyapı hizmetlerinin gerektirdiği durumlarda, diğer belediye ve köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak bu büyük belediyeye katılımını düzenliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İŞARET ETMİŞTİ, KAYYUM UYGULAMASI İSTİSNA OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, büyükşehir, ilçe, şehir belediyeleri ve il özel idare sisteminde kapsamlı bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini ifade etmişti. AK Parti'nin sunduğu bu teklif, söz konusu reform çağrısının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Erdoğan, yeni düzenlemeyle belediyelerdeki kayyum uygulamasının da istisna haline geleceğini ve değişiklik talebinin herhangi bir siyasi ya da adli gelişmeyle ilgili olmadığını vurgulamıştı.

Meclis'e sunulan kanun teklifinin, ilgili komisyonlardaki görüşmelerin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Yasalaşması durumunda, yerel yönetimlerin yapısı ve işleyişinde önemli değişiklikler yaşanacak.