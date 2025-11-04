Çocuk Diş Hekimi Nurgül Demir, çocuklarda diş çürüklerinin önlenmesinde düzenli fırçalama alışkanlıkları kadar, yaşa uygun ve doğru içerikli diş macunu seçiminin de kritik olduğunu vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Çocuk Diş Hekimi Dt. Nurgül Demir, çocuklarda diş çürüklerinin engellenmesinde sağlıklı beslenme kadar düzenli diş fırçalama alışkanlıklarının da büyük rol oynadığını belirtti. Demir, diş macunu seçiminde ebeveynlerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkında önemli uyarılarda bulundu.

'Diş macunu seçiminde ebeveynlerin önceliği, macunun ambalajı veya tadı değil; içeriği ve flor konsantrasyonu olmalıdır' diyen Demir, 'Diş fırçalama alışkanlığını yeni kazanmaya başlayan çocuklarda ambalaj tasarımı ve aroma, motivasyonu artırabilir ancak asıl belirleyici olan çocuğun yaşı ve çürük riski düzeyidir.' dedi.

YAŞA GÖRE DOĞRU MİKTARDA FLOR KULLANIMI

Dt. Demir, çocuklarda flor içeren diş macunlarının doğru oranda kullanılmasının çürük oluşumunu önlemede etkili olduğunu vurgulayarak, 'İlk süt dişleri çıktıktan sonra, yaşa uygun flor konsantrasyonuna sahip diş macunları tercih edilmelidir. Üç yaşına kadar pirinç tanesi kadar, 3-6 yaş arası ise bezelye tanesi büyüklüğünde macun kullanmak yeterlidir.' dedi.

Diş macunlarının kimyasal içeriğine dikkat çeken Demir, çocuğun yaşına ve çürük riskine göre uygun flor oranının çocuk diş hekimi tarafından belirlenmesi gerektiğini belirterek, diş macunlarının kimyasal içeriği göz önünde bulundurulduğunda, çocukların mutlaka ebeveyn kontrolünde diş fırçalama alışkanlığı kazanması gerektiği kaydedildi.

Çocuklarda diş macunu seçiminde göz önünde bulundurulması gereken 5 altın kuralı sıraladı:

Çocuğun yaşına ve çürük risk durumuna göre çocuk diş hekimi tarafından önerilen konsantrasyonlarda flor içermelidir.

SLS, yapay renk ve koruyucu içermemelidir.

Diş macunlarının üzerinde 'Şekersiz' ibaresi olmasına özen gösterilmelidir.

Özellikle tükürme alışkanlığını henüz kazanmamış olan çocuklarda, paraben içermeyen ürünlerin seçimine özen gösterilmelidir.

Marka bilinirliği değil, içerik ve ambalaj güvenliği ön planda tutulmalı; diş macununun kapağı çocukların yalnız başına açamayacağı şekilde tercih edilmeli ya da diş macunu çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.