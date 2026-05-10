Ticaret Bakanlığı, son bir hafta içinde düzenlenen 6 ayrı operasyonda toplam 659 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin yeni verileri paylaştı.
Açıklamada, 'Gençlerimizin geleceğini tehdit eden zehir tacirlerine karşı mücadelemiz aralıksız sürüyor' ifadelerine yer verilirken, operasyonlarda yakalanan uyuşturucu maddelerin imha edildiği bildirildi.