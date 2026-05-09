ANTALYA (İGFA) - Asfalt yenileme çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Ulaşım Ana Planı kapsamında İller Bankası Kavşağı girişinde yapım ve düzenleme çalışmalarına da devam ediyor. Düzenleme çalışması tamamlanan

İller Bankası Kavşağı, Gazi Bulvarı - Hürriyet Caddesi istikametinde asfalt yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Bu akşam saat 21.00 itibariyle yolda mecburi yol kapatma yapılacak. Yoğun bir çalışma yapılarak yarın saat 11.00'de yolun trafiğe açılması planlanıyor. Çalışma kapsamında sürücülerin, alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.