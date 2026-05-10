Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Mayıs Pazar gününe ilişkin son hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Trakya, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

İstanbul Avrupa Yakası ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde de yağış bekleniyor.

Yetkililer, özellikle Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini belirterek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların normal seviyelerde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise çoğunlukla güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.