Başkentlilerin Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve huzur içinde geçirebilmeleri amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 'Kurban Bayramı Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi. Sağlık İşleri, Zabıta ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlıklarının yanı sıra ilçe belediyelerinden de görevlilerin katıldığı toplantıda; kent genelinde alınacak tedbirler konuşuldu.

ANKARA (İGFA) - Başkentlilerin Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve huzur içinde geçirebilmesi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 'Kurban Bayramı Koordinasyon' ve 'Vektörle Mücadele Çalışmalarında Yerel İş Birliği' toplantıları düzenlendi.

Sağlık İşleri, Veteriner İşleri, Zabıta ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlıklarının yanı sıra ilçe belediyelerinden de görevlilerin katıldığı toplantıda; kent genelinde alınacak tedbirler konuşuldu ve kurban kesim alanlarının hazırlanması, hijyen koşullarının sağlanması, atıkların hızlı şekilde toplanarak bertaraf edilmesi ile denetim süreçleri ele alındı. Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin koordineli hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

28 EKİPLE SAHADA DENETİM VE DESTEK

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek, 'Yapılan ibadetimizin gölgelenmemesi amacıyla sanitasyon tedbirlerinin doğru şekilde alınması gerekiyor. Kesim alanlarının bayram öncesi, süresince ve sonrasında titizlikle takip edilmesi büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle sahadayız' dedi.

ABB Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ise çalışmaların hem bayram tedbirleri hem de vektörle mücadeleyi kapsadığını belirterek, '28 ayrı ekibimizle Ankara genelinde görev yapacağız. Kesim alanlarının temizliği, ilaçlanması ve denetimi bayram boyunca aralıksız sürecek. Önceliğimiz vatandaşlarımızı bilgilendirerek sürecin düzenli ilerlemesini sağlamak' ifadelerini kullandı.