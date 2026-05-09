Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından fizibilite raporu onaylanan Kayseri Entegre Katı Atık Projesi kapsamında Dünya Bankası yetkilileriyle bir araya geldi. Modern teknolojiyle hayata geçirilmesi planlanan tesisin yaklaşık 50 yıl boyunca kentin atık bertaraf sürecine hizmet etmesi öngörülüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevreci yatırımları ve sürdürülebilir şehircilik anlayışı doğrultusunda yeni bir projeyi daha hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi Basın Toplantısı'nda Dünya Bankası yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Kayseri Entegre Katı Atık Projesi'nin finansman sürecini değerlendirdi.

Başkan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından fizibilite raporu onaylanan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi için önemli bir aşamaya geçildiğini ifade ederek, 'Projemizin finansman desteğine yönelik ön görüşmeleri, Dünya Bankası yetkilileriyle verimli bir şekilde gerçekleştirdik. Şehrimizin çevre altyapısını güçlendirecek, sürdürülebilir ve modern bir atık yönetimi anlayışını hayata geçirecek bu yatırım için çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyoruz' dedi.

Gerçekleştirilen görüşmede Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin de hazır bulundu.

Başkan Büyükkılıç'ın öncülüğünde yürütülen proje, çevre dostu belediyecilik anlayışının yanı sıra sürdürülebilir şehir yönetimi açısından da Kayseri'nin vizyon projeleri arasında gösteriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında, Molu bölgesinde kurulacak tesis ile Kayseri'nin uzun vadeli atık bertaraf ihtiyacına çözüm üretilmesi hedefleniyor. Modern teknolojiyle hayata geçirilmesi planlanan tesisin yaklaşık 50 yıl boyunca kentin atık bertaraf sürecine hizmet etmesi öngörülüyor.