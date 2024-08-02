ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi'nden Hamas liderinin bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine milli yas ilan edilmesine tepki geldi. Partinin Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Sevda Gül Tunçer tarafından yapılan açıklamada, "Bu yas Türk Milleti’nin yası değil, bir grup fanatik İhvancı AKP’li üst düzey yöneticinin yasıdır" dedi. Zafer Partisi Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Sevda Gül Tunçer, yazılı yaptığı açıklamada hükümet tarafından Hamas liderinin bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine milli yas ilan edilmesini Zafer Partisi olarak kabul etmediklerini açıkladı.

"Bu yas Türk Milleti’nin yası değil, bir grup fanatik İhvancı AKP’li üst düzey yöneticinin yasıdır" diyen Av. Tunçer, "Müslüman Kardeşler örgütü, hesapsız saldırısıyla fanatik Netanyahu hükümetine Gazze‘yi yok etme fırsatını vermiştir. Müslüman Kardeşler, Filistin Kurtuluş Örgütü’nden farklı olarak İsrail’in yaşam hakkını kabul etmeyerek fanatik dinci İsrail kabinesine Filistin halkını bir soykırım ile yok etme imkanı sağlamışlardır. Arap ülkelerinin birçoğunun ve Filistin halkının önemli bir bölümünün Hamas lideri için yas tutmadığı düşünülürse; Türk Milleti’nden Kıbrıs Rum Kesimi’nin, Ermenistan’ın ve HDP-DEM’in yanında olan Müslüman Kardeşler lideri için yas tutmasını beklemek büyük bir haksızlıktır" diye konuştu.