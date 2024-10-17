Zafer Partisi Lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Kürt ve Alevi vatandaşların kendilerini eşit hissetmediğini iddia ederek, Kürtler ile diğer etnik köken ve mezheplerin yeni anayasada olması gerektiğini savunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i X platformundan yaptığı 11 maddelik paylaşımla uyardı.

Zafer Partisi Lideri Özdağ X platformundan, CHP'li Özgür Özel'e hitaben yazdığı açık mektupta şu uyarılarda bulundu.

Sayın Özel, CHP Genel Başkanı,

1) Kürtlerin kendilerini Türkler ile eşit hissedeceği bir çözüm bulacağınızı ifade etmişsiniz.

2) Kürt kökenli milyonlarca yurttaşımız kendilerini zaten etnisiteden bağımsızlaştırılmış “Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk kabul edilir” ifadesi çerçevesinde Türk kabul ediyor.

3) Türkiye’de herkes eşit vatandaşlık haklarına sahip. Eşit olmadıklarını iddia eden PKK/DEM’liler “Biz bu hakları Türk olarak değil, Kürt olarak istiyoruz” diyorlar.

4) Vatandaşlığın etnik esasa bağlanmasını isteyen PKK/DEM çizgisi ise anayasada etnik Kürt kimliğinin yer almasını istiyorlar. Sayın Özel, Siz Kürtleri değil, PKK/DEM çizgisindeki Kürtleri memnun etmekten bahsediyorsunuz.

5) PKK/DEM çizgisini memnun etmek için Atatürk’ün mucize gibi bir formülünün sonucu olan ve anayasal vatandaşlığın en mükemmel şekli olan 66. Maddeyi silerek, Yugoslavya, SSCB, Çekoslovakya, Irak, Lübnan anayasalarını taklit ederek kisvesi ile etnisite ile vatandaşlığı bağdaştırmak Türkiye’nin anılan ülkelerin kaderini paylaşmak anlamına gelecektir.

6) Sayın Özel, bu kapıyı açarsanız Zaza kökenli yurttaşlarımız içinden bir grup, Arap kökenli yurttaşlarımızdan bir grup veya Kuzey Kafkas kökenli yurttaşlarımızdan bir grup çıkıp “eğer etnisite merkezli yurttaşlık verilecek ise biz de isteriz, bizim neyimiz eksik” derlerse “Sizin terör örgütünüz eksik. Kurun bir örgüt. Biraz terör yapın, size de aynı hakları verelim” mi diyeceğiz?

7)Ya da başlamışken herkese etnik merkezli yurttaşlık tanımlaması yapalım mı diyeceğiz? Anayasamızı Birleşmiş Miletler listesine mi çevireceğiz?

8) Sayın Özel, siyasal Kürtçü hareket sürekli mağduriyet söylemi ile siyaset yapar. “Kürt’üz mağduruz, ne yapsak mazuruz” şeklinde özetlenebilecek bu politik psikoloji üzerinden çözüm ararsak, Türkiye Cumhuriyeti’ni bir etnik cehenneme kendi ellerimiz ile sürükleriz.

9) Sayın Özel, Atatürk’ün modeli, olabilecek en mükemmel model. Atatürk’ün modelini terk edip Erdoğan-Bahçeli-Öcalan uzlaşmasının ürünü olacak Anayasa değişikliği ve terörle müzakerenin parçası olmayın.

10) Ve sayın Özel, göreceksiniz bu ikinci terörle müzakere süreci de birincisi gibi başarısız olacak. Ancak birinci terörle müzakere sürecinin bedelini Türk Milleti’nin kahraman evlatları olan 739 Jandarma Özel Harekât ve polis özel Harekât mensubunu şehit vererek ödedik. Korkarım bu sefer ülkemizin ödeyeceği bedel çok daha fazla olacak.

11) Sayın Özel, Alevilere AKP tarafından yapılan haksızlıkları düzeltmenin yolu da anayasamıza mezhepleri yazmak değil laik cumhuriyeti savunmak ve yaşatmaktır.

Ne mutlu Türk’üm diyene!