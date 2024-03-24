Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Azmi Karamahmutoğlu, Bakırköy Belediye Başkan Adayı Türker Tolga Topaloğlu ve beraberindeki Bakırköy İlçe Teşkilatı üyeleri önce Bakırköylüler Derneği’ni ziyaret ederek Bakırköy ve çevre ilçelerin neden ve nasıl çok daha müreffeh koşullarda yaşamaları gerekirken yarış halini almış 2 kutuplu siyasette yeterince hizmet alamadıklarını, ticari mekanların konutların alt katına verilerek halkın özel yaşamına nasıl müdahale edildiğini, huzurunun nasıl kaçırıldığını ve yerel iktidarın uzun zamandır kazandığı belediyelerde rehavete düşme sorununu değerlendirdiler.

“Konutlar ve eğlence mekanları ayrı yerlerde konumlandırılmalı, mekanlar kış bahçesi adı altında kaldırımları kapatmamalı böylece sokaklarımızın ilkel görünmesinin önüne geçilmedir.” ifadelerini kullanan Azmi Karamahmutoğlu, eskiden plajlarının aktif kullanıldığı Bakırköy ve İstanbul genelindeki su kirliliği hakkında “Denizimiz bir iç deniz aslında , temizliğine çok dikkat etmemiz lazımken ne acı ki sadece İstanbul’un, bırakınız diğer kıyısı olan şehirleri, sadece İstanbul’dan her gün milyonlarca metreküp atık su Marmara’ya gidiyor. Geri kalanın bir kısmı biyolojik arıtma tesislerinden geçtiği halde bu tesisler sık sık arıza verdiği için ilave temizlenmiş atık su yine denizlere gidiyor. Bu mevsimde bile denizlerimizde müsilaj ve ciddi artış göstererek canlı çeşitliliğine zarar veren deniz anası sorunumuz var. Tabii bu arıtma tesislerinin bir kısmının yerel iktidar tarafından özelleştirilmesi özellikle Ataköy’de kumsala ev yapan inşaat şirketlerince işletilmesi kabul edilemez.” ifadeleriyle soruna dikkat çekti.

Bakırköylüler Derneği’nin ardından Bakırköy Pir sultan Derneği’ni ziyaret edem Sayın Azmi Karamahmutoğlu, her politik katmanın siyasette kendisine yer edinmek istediğine vurgu yaparak sözlerine “Bugün Murat Kurum’u veya Ekrem İmamoğlu ‘nu alıp anketlerde oy oranı %4- %5 çıkan herhangi bir partinin adayı yapsanız, şu gün gösterdikleri o yüzlerine sahip olabilirler miydi? Veya 5 adayı tek bir parti içerisine koyup, aralarından seçime gidilse çok başka sonuçlar çıkar” ifadeleriyle devam etti. Siyasi arenada yaşanan kimlik siyaseti konusuna da değinen Azmi Karamahmutoğlu, “Etnik ve inanç kimlikleri üzerinden siyaset yapmak, oy toplamak Cumhuriyet Türkiye’sinin temeline dinamit koymaktır. Örneğin farklı inanışlardan Türk topluluklarına veya ülkemizdeki Sünni, Alevi, Musevi, Şaman, Ateist, Deist gençlere ayrımcılık mı yapalım yani? Biz bu şekilde ayrımcılık görmek istemiyoruz. “ifadelerini kullandı.

Bakırköy ziyaretlerinin ardından Kadıköy Fikirtepe’de Bross Boks Kulübü’nü ziyaret ederek genç sporcularımız Batuhan Çiftçi ve Volkan Gökçek ile bir araya geldi. Genç sporcular, Türkiye’deki organizasyonların yanlı olduğunu düşündükleri için yurtdışı organizasyonlarına katıldıklarını ancak bu başarıları Türkiye’de de yaşatmak istediklerini dile getirdiler. Yaşadıkları medya ambargosundan dert yanan gençleri can kulağıyla dinleyen Azmi Karamahmutoğlu boks eldivenlerini giyerek gençlerle antrenman yaptı.