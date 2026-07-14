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Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için denetimlerine aynı titizlikle devam edeceği açıklandı.

Yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurduğu tespit edilen 13 işletmeden toplanan ürünler, imha edildi. Kurallara aykırı hareket eden işletmeler hakkında ise gerekli yasal işlemler başlatıldı.

ERZİNCAN (İGFA) - Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Polat koordinesinde görev yapan 10 ekip, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplam 372 markette eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde ürünlerin gramajları, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ile ilgili mevzuata uygunlukları titizlikle incelendi.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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