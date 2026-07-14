Van Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında kurum bünyesinde görev yapan çalışanlarına yönelik 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi düzenledi.

VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile BELVAN koordinasyonunda iki gün süren eğitim programı Belediye Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Senar Kaya ile İş sağlığı ve Güvenliği koordinatörü Nazlı Topaloğlu tarafından verilen eğitim programında çalışanlar, ilgili mevzuatlar, yönetmelikler, iş yeri uygulamaları, ilk yardım bilgileri ve kişisel koruyucu donanımlar gibi önemli konular hakkında bilgilendirildi.

Çalışma mevzuatının detaylı bir şekilde anlatıldığı eğitimlerde uzmanlar, katılımcılara iş kazaları, meslek hastalıkları ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgi verirken, hastalıklardan korunma yolları ve güvenli çalışma ortamları hakkında da bilgilendirmeler yaptı.

Eğitim sonunda çalışanlar, edindiği bilgilerin kalıcılığını ölçmek amacıyla yazılı bir sınava da tabi tutuldu.