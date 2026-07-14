Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında Ürünlü ve Yaylacık mahallelerinde toplam 3 bin 300 metrekarelik üç kaçak yapıyı yıktı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Belediye ekipleri, kendi tespit ettikleri ya da ihbarlar doğrultusunda belirlenen kaçak yapıları, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkarak kullanılmaz hale getiriyor.

Bu kapsamda ekipler, son olarak Ürünlü ve Yaylacık mahallelerinde yıkım gerçekleştirdi. İlk yıkım, Ürünlü Mahallesi'nde tarım alanı üzerine kurulu 300 metrekarelik kaçak yapıda yapıldı. Ardından Yaylacık Mahallesi'ne geçen ekipler, 2 bin metrekarelik alana kurulu ve geri dönüşüm fabrikasının faaliyet gösterdiği kaçak yapıyı yıktı. Aynı mahallede bitişik nizam inşa edilen ve fabrika olarak kullanılan bin metrekarelik yapıda da kısmi yıkım gerçekleştirdi.

Polis, zabıta ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yıkımlar, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.