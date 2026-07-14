Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin hayati unsurlarından biri olan suyun, kesintisiz şekilde tarlalara ulaşması için sulama kanallarında kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. İzmit, Kandıra, Derince ve Körfez ilçelerinde yaklaşık 50 bin dekar tarım arazisini besleyen sulama kanallarında yürütülen çalışmalar sayesinde tarla ve bahçeler suya kavuşurken, çiftçiler de üretim sezonuna güvenle hazırlanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ekipleri, çiftçilerin sulama döneminde herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tıkanan ve zamanla yıpranan kanallarda bakım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaz aylarında su kayıplarını en aza indirmeyi, kış aylarında ise taşkın ve sel riskini azaltmayı hedefleyen ekipler, sulama kanalları ile kanaletlerde kapsamlı ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor. Özellikle yaz aylarında ürün veriminin korunması ve üretimin sürdürülebilirliği için sulama altyapısının sağlıklı işlemesi büyük önem taşıyor. Bu bilinçle hareket eden Büyükşehir Belediyesi, suyun tarlalara kesintisiz ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelindeki sulama kanallarında yoğun bir çalışma yürütüyor.

TİTİZ TEMİZLİK, GÜÇLÜ ALTYAPI

Çalışmalar kapsamında kanallarda suyun akışını engelleyen toprak birikintileri, yabani otlar ve ağaç dalları temizlenirken, iş makinelerinin ulaşamadığı noktalara ekipler insan gücüyle müdahale ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalarda kırılan kanal bölümleri de yenilenerek, altyapı daha sağlam hale getiriliyor.

ÇİFTÇİLERDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

2026 sulama sezonunun sorunsuz geçmesi için yaz boyunca çalışmalarını sürdürecek olan Büyükşehir ekipleri, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde sulama kanallarını düzenli olarak temizlemeye devam edecek. Mahalle muhtarları ve çiftçiler, yapılan çalışmalar için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek bu yıl su sıkıntısı yaşamayacaklarını belirtti.

ATIL ARAZİLER YENİDEN ÜRETİMDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Toramanlar Tarımsal Sulama Suyu Hattı Projesi', bölgedeki tarımsal üretime önemli katkı sağlıyor. İSU tarafından 3 etap halinde tamamlanan çalışmalar kapsamında toplam 111 bin 700 metre uzunluğunda sulama suyu hattı inşa edildi. Proje ile Toramanlar Göleti'nden yılda 3 milyon metreküp su, besleme havzasına ulaştırılırken bölgeye 4 yeni su deposu (3 prekast, 1 betonarme) ile 3 terfi merkezi kazandırıldı. Ayrıca çiftçilerin sulama suyuna kolay erişimini sağlamak amacıyla 265 hidrant yapıldı. Tamamlanan yatırımla birlikte 31 bin dönüm tarım arazisi sulama suyuna kavuştu. Proje ile atıl durumdaki araziler yeniden üretime kazandırılarak, bölgedeki tarımsal verimlilik daha da artırılacak.

TARLA VE BAHÇELER SUYA DOYDU

Gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde tarla ve bahçeler suya doyarken, çiftçiler de daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim sezonuna hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sulama altyapısına yönelik çalışmaları, hem mevcut su kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkı sunuyor hem de bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini güçlendiriyor.