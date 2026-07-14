Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Gaziantepli öğrencileri tam altınla ödüllendiriyor. Başkan Fatma Şahin, geleneksel hale getirdiği ev ziyaretleri kapsamında başarılı öğrencileri aileleriyle birlikte ziyaret ederek başarılarını kutladı.

GAZİANTEP (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 Temmuz'da açıklanan 2026 LGS sonuçlarının ardından Gaziantep'te tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 11 öğrenci, kentin gururu oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de her yıl sürdürdüğü geleneksel ev ziyaretleriyle öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Bu kapsamda Başkan Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Eymen Karataş'ı, Merveşehir Mahallesi'nde Ahmet Ulaş'ı ve Güvenevler Mahallesi'nde Berkay Turan'ı evlerinde ziyaret etti. Şahin, ziyaret ettiği öğrencilere başarılarının anısına tam altın hediye ederek ailelerini tebrik etti.

ŞAHİN, AİLELERLE SINAV SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Ziyaretlerde öğrenciler ve aileleriyle sohbet eden Başkan Fatma Şahin, sınava hazırlık süreci, çalışma disiplini ve öğrencilerin gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı.

Başarının yalnızca öğrencinin gayretiyle değil, ailelerin desteğiyle de mümkün olduğuna dikkat çeken Şahin, sınav döneminde ailelerin çocuklarına sağladığı huzurlu ortamın ve doğru yaklaşımın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sınav sürecindeki stresin doğru yönetilmesi gerektiğini belirten Şahin, ailelerin ev içindeki tutumunun öğrencilerin motivasyonu ve başarısı üzerinde belirleyici rol oynadığını ifade etti.

GAZİANTEP'TEN 11 TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Bu yıl yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı LGS'de 994 bin 358 aday sınava girerken katılım oranı yüzde 97,23 olarak gerçekleşti. Sözel alanda 50, sayısal alanda 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınavda, Türkiye genelinde 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Gaziantep'ten ise 11 öğrenci bu başarıya ulaşarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Büyükşehir Belediyesi de başarılı öğrencileri ödüllendirerek hem emeklerini taçlandırdı hem de diğer öğrencilere örnek olacak bir motivasyon oluşturdu.

LGS ŞAMPİYONLARI BOSNA HERSEK'E GİDECEK

'Eğitim Dostu Gaziantep' anlayışıyla eğitim yatırımlarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, akademik başarıyı ödüllendiren örnek uygulamasını bu yıl da sürdürüyor.

Bu kapsamda Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Gaziantepli 11 öğrenci, tam altın ödülünün yanı sıra Bosna Hersek gezisiyle de ödüllendirilecek.

Geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirilen ve geleneksel hale getirilen uygulama kapsamında öğrenciler, 'Bilge Kral' Aliya İzzetbegoviç'in ülkesi Bosna Hersek'te Saraybosna, Mostar ve Blagaj başta olmak üzere önemli tarihi ve kültürel noktaları ziyaret edecek. Büyükşehir Belediyesi, bu programla öğrencilerin başarılarını ödüllendirmenin yanı sıra tarih, kültür ve medeniyet bilincine katkı sunmayı amaçlıyor.

Ziyaretlerde Başkan Fatma Şahin'e İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı da eşlik etti.